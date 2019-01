Ilham Kadri, future CEO de Solvay: "Je vous surprendrai"

Bien avant sa désignation à la succession du numéro un de Solvay Jean-Pierre Clamadieu, la Franco-Marocaine Ilham Kadri était saluée pour sa ferme volonté à défendre le droit des femmes, à imposer la diversité et la durabilité. Son origine, le rôle joué par sa grand-mère qui l'a élevée dans la ville portuaire de Casablanca et l'a encouragée à faire des études pour échapper au destin habituel des femmes marocaines, ont été maintes fois mis en avant. A tel point que son parcours et ses compétences ont régulièrement été relégués au second plan. Ilham Kadri peut pourtant se vanter d'une carrière hors norme dans les plus grandes entreprises industrielles comme Shell et Dow Chemical. Cette femme réputée " insubmersible ", dotée d'une main de fer dans un gant de velours, a sans conteste la carrure d'un excellent manager.

...