Les vacances d'hiver ont dynamisé les chiffres de fréquentation de l'aéroport de Zaventem, avec davantage de passagers à l'arrivée qu'au départ. Au total, 1,327 million de passagers sont passés par Brussels Airport en janvier, soit 80% du niveau pré-covid (janvier 2019).

Par rapport à janvier 2022, lorsque des mesures sanitaires étaient toujours en vigueur, la fréquentation de l'aéroport est en hausse de 66%.

Les dix pays les plus visités en janvier sont l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, la Turquie, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, le Portugal et le Maroc.

De son côté, le volume de fret transporté a reculé de 12% en janvier par rapport à janvier 2022. Un recul que Brussels Airport explique par les tensions géopolitiques actuelles, et le Nouvel An chinois, célébré cette année au cours du premier mois de l'année. L'Asie reste la principale région tant pour l'importation que pour l'exportation.

Le nombre de vols opérés n'a pas non plus retrouvé le niveau d'avant la pandémie de coronavirus. Par rapport à janvier 2019, le nombre de mouvements a reculé de 23,7%. Les vols passagers ont diminué de 29%, tandis que le cargo a crû de 26,5%. En comparaison avec janvier 2022, le nombre de vols a augmenté de 35%.

