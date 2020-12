Il faudra "quelques jours" pour permettre aux milliers de camions bloqués autour du port de Douvres de passer la Manche, après l'accord trouvé avec Paris autorisant la reprise des traversées moyennant un test Covid négatif, a indiqué mercredi le gouvernement britannique.

"Il faudra quelques jours pour nous sortir de cette situation", a averti Robert Jenrick sur la chaîne Sky News. "Il y aura pas mal de travail à faire dans les prochains jours et ce n'est pas un problème que sera résolu immédiatement".

Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi à la suite d'un accord de sortie de crise entre Londres et Paris pour permettre aux chauffeurs routiers bloqués au Royaume-Uni en raison de la forte circulation d'une variante considérée comme plus contagieuse du nouveau coronavirus de quitter le pays, moyennant un test négatif.

© BELGAIMAGE

Ce blocage, qui faisait suite à la décision de la France de suspendre pour 48 heures le transport de marchandises accompagné, faisait craindre un risque de pénuries, surtout de fruits et légumes, dans les supermarchés britanniques, confrontés à des achats panique.

Selon Robert Jenrick, quelque 4.000 poids lourds étaient bloqués mardi soir dans le Kent (sud-est), autour de la zone portuaire: de 700 à 800 sur l'autoroute menant de Londres au port et près de 3.000 sur un ancien aéroport voisin, où les chauffeurs pourront se faire tester.

"Il y aura des tests à (l'aéroport de) Manston et à plusieurs autres endroits", a expliqué le ministre. Si un chauffeur est testé positif à la suite d'un dépistage rapide livrant un résultat en environ 30 minutes, il sera soumis à un test PCR et placé à l'isolement dans un hôtel pendant dix jours en cas de nouveau résultat positif.

Le Royaume-Uni affiche l'un des bilans de la pandémie les plus lourds en Europe, avec plus de 68.000 morts et un record de près de 37.000 contaminations enregistrées mardi.

"Il faudra quelques jours pour nous sortir de cette situation", a averti Robert Jenrick sur la chaîne Sky News. "Il y aura pas mal de travail à faire dans les prochains jours et ce n'est pas un problème que sera résolu immédiatement". Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi à la suite d'un accord de sortie de crise entre Londres et Paris pour permettre aux chauffeurs routiers bloqués au Royaume-Uni en raison de la forte circulation d'une variante considérée comme plus contagieuse du nouveau coronavirus de quitter le pays, moyennant un test négatif.Ce blocage, qui faisait suite à la décision de la France de suspendre pour 48 heures le transport de marchandises accompagné, faisait craindre un risque de pénuries, surtout de fruits et légumes, dans les supermarchés britanniques, confrontés à des achats panique. Selon Robert Jenrick, quelque 4.000 poids lourds étaient bloqués mardi soir dans le Kent (sud-est), autour de la zone portuaire: de 700 à 800 sur l'autoroute menant de Londres au port et près de 3.000 sur un ancien aéroport voisin, où les chauffeurs pourront se faire tester. "Il y aura des tests à (l'aéroport de) Manston et à plusieurs autres endroits", a expliqué le ministre. Si un chauffeur est testé positif à la suite d'un dépistage rapide livrant un résultat en environ 30 minutes, il sera soumis à un test PCR et placé à l'isolement dans un hôtel pendant dix jours en cas de nouveau résultat positif. Le Royaume-Uni affiche l'un des bilans de la pandémie les plus lourds en Europe, avec plus de 68.000 morts et un record de près de 37.000 contaminations enregistrées mardi.