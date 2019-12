"Ikea pollue le marché et tire les prix des sapins vers le bas"

L'Union Ardennaise des Pépiniéristes tire la sonnette d'alarme et évoque une problématique "épineuse" alors que la saison de la vente des sapins de Noël se profile. "Ikea pollue le marché en Belgique et en France et tire les prix des sapins vers le bas", déplore Jonathan Rigaux, président de l'UAP dans un entretien accordé aux titres Sudpresse vendredi.

.