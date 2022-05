La holding Ingka Group, qui regroupe la quasi totalité des magasins Ikea, a annoncé lundi un investissement de 3 milliards d'euros d'ici fin 2023 afin d'ouvrir de nouvelles enseignes et de moderniser ses magasins existants.

"Nos magasins restent l'un de nos plus gros avantages", a affirmé Ingka dans un communiqué.

"L'investissement permettra notamment de rénover et remanier les magasins déjà existants", a précisé à l'AFP Tolga Öncü, directeur des ventes de la holding, qui regroupe plus de 400 des quelques 500 magasins Ikea dans le monde.

Il a cité le modèle d'un magasin à Kuopio, en Finlande, qui a été récemment modernisé afin d'expédier des commandes faites en ligne depuis le site.

Cette dépense de 3 milliards d'euros d'ici la fin de l'année prochaine marque une accélération pour Ingka, qui avait investi 2,1 milliards dans ses magasins nouveaux ou existants entre 2019 et 2021.

D'importants investissements de près d'1,2 milliards d'euros sont notamment prévus à Londres, et Ingka va également continuer à investir dans des marchés considérés comme matures, comme l'Espagne ou l'Allemagne.

Ikea est contrôlé par une série complexe de sociétés et de fondations dont les sièges sont principalement aux Pays-Bas, en Suisse, et au Liechtenstein.

Habitué aux locaux imposants en banlieue ou en périphérie, le géant de l'ameublement avait engagé un tournant dans sa stratégie en ouvrant en 2014 un premier magasin en centre-ville à Hambourg, et en 2019 à Paris un nouveau modèle avec une offre plus réduite.

Ikea prévoit d'ailleurs l'ouverture de nouvelles enseignes en centre-ville ou proches des centre-villes, notamment à Nice cette semaine et à Stockholm cet été.

Initiateur du concept de meuble en kit, le groupe créé par Ingvar Kamprad en 1943 dans une petite localité suédoise est devenu une multinationale présente dans une trentaine de pays.

Début mars, Ikea avait annoncé la suspension de ses importantes activités en Russie et au Bélarus, affectant près de 15 000 employés, 17 magasins et trois sites de productions.

Cette suspension concernait aussi 47 fournisseurs en Russie et 10 au Bélarus.

"Nos activités resteront suspendues jusqu'à nouvel ordre", a indiqué Tolga Öncü à l'AFP.

"Nos magasins restent l'un de nos plus gros avantages", a affirmé Ingka dans un communiqué."L'investissement permettra notamment de rénover et remanier les magasins déjà existants", a précisé à l'AFP Tolga Öncü, directeur des ventes de la holding, qui regroupe plus de 400 des quelques 500 magasins Ikea dans le monde.Il a cité le modèle d'un magasin à Kuopio, en Finlande, qui a été récemment modernisé afin d'expédier des commandes faites en ligne depuis le site.Cette dépense de 3 milliards d'euros d'ici la fin de l'année prochaine marque une accélération pour Ingka, qui avait investi 2,1 milliards dans ses magasins nouveaux ou existants entre 2019 et 2021.D'importants investissements de près d'1,2 milliards d'euros sont notamment prévus à Londres, et Ingka va également continuer à investir dans des marchés considérés comme matures, comme l'Espagne ou l'Allemagne.Ikea est contrôlé par une série complexe de sociétés et de fondations dont les sièges sont principalement aux Pays-Bas, en Suisse, et au Liechtenstein.Habitué aux locaux imposants en banlieue ou en périphérie, le géant de l'ameublement avait engagé un tournant dans sa stratégie en ouvrant en 2014 un premier magasin en centre-ville à Hambourg, et en 2019 à Paris un nouveau modèle avec une offre plus réduite. Ikea prévoit d'ailleurs l'ouverture de nouvelles enseignes en centre-ville ou proches des centre-villes, notamment à Nice cette semaine et à Stockholm cet été.Initiateur du concept de meuble en kit, le groupe créé par Ingvar Kamprad en 1943 dans une petite localité suédoise est devenu une multinationale présente dans une trentaine de pays.Début mars, Ikea avait annoncé la suspension de ses importantes activités en Russie et au Bélarus, affectant près de 15 000 employés, 17 magasins et trois sites de productions. Cette suspension concernait aussi 47 fournisseurs en Russie et 10 au Bélarus. "Nos activités resteront suspendues jusqu'à nouvel ordre", a indiqué Tolga Öncü à l'AFP.