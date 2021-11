Pour répondre aux nouvelles habitudes d'achats, Ikea déploie depuis quelques mois une nouvelle stratégie d'implantation de magasins, plus petits, situés dans les centres-villes.

La firme est ainsi présente avec ce type de boutiques à Paris, Moscou, Madrid, New York, Barcelone ou encore Berlin. Mais cette fois, Ikea vient de frapper fort en achetant, en plein coeur de Londres, l'ancien magasin Topshop, la marque de fast fashion tombée en faillite au début d'année.

Situé au beau milieu d'Oxford Street, le coeur commerçant de la capitale britannique, il s'agit d'un gigantesque bâtiment historique de sept étages et 22.000 m2. Ikea l'a acheté 450 millions d'euros et compte y loger un magasin dès 2023, mais seulement sur une petite partie.

