L'an dernier, période allant de septembre 2020 à août dernier, le géant du meuble suédois Ikea a enregistré un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros en hausse de 5,8%, a annoncé jeudi l'entreprise.

Le chiffre d'affaires des huit magasins physiques et du commerce en ligne en Belgique a été même plus élevé qu'avant la crise du coronavirus. Le chiffre d'affaires de l'année précédente avait affiché un recul de 4,8% en raison de la fermeture de magasins.

"Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,8% à 1,011 milliard d'euros. Une telle augmentation est très bonne pour un marché établi", a déclaré André Schmidtgall, le CEO d'Ikea Belgique lors de la présentation des chiffres annuels. Un "résultat fantastique", ajoute-t-on. En raison de la crise du Covid, les Belges ont massivement investi dans leur confort de vie, selon Ikea.

L'augmentation du chiffre d'affaires se fait malgré les fermetures de magasins au cours de l'exercice écoulé avec les règles sanitaires qui limitaient par exemple le nombre de visiteurs dans un magasin. Les ventes digitales ont ainsi compensé la baisse du nombre de visiteurs physiques dans les magasins (-19% à près de 9,7 millions de visiteurs).

Ikea Belgique a enregistré un tiers de visiteurs supplémentaires en ligne et via son application, soit 87,8 millions au total. La vente en ligne a représenté 221,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit plus d'un cinquième du chiffre d'affaires total (22,65 %).

L'ensemble du groupe Ingka, la holding qui comprend compte 90% des magasins dans le monde, y compris les sites belges, a réalisé un chiffre d'affaires de 37,4 milliards d'euros (+6,3%).

