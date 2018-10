IBM paye le montant record de 34 milliards de dollars pour Red Hat

Preuve qu'il y voit un apport stratégique pour l'entreprise, IBM n'avait jamais payé autant pour une acquisition et selon la chaîne financière CNBC, il s'agit de la troisième plus importante acquisition dans le secteur technologique aux Etats-Unis. Pour mettre la main sur Red Hat -qui a été créé en 1993 avant de lancer un an plus tard sa fameuse version du système d'exploitation libre Linux- l'acteur historique de l'informatique mondiale va mettre sur la table 190 dollars par action, selon un communiqué commun diffusé dimanche. Cela représente une prime de près de 73 dollars par rapport au cours de clôture de Red Hat de vendredi à New York. Pour justifier ce montant, la PDG du groupe informatique, Ginni Rometty, n'hésite pas à affirmer que "l'acquisition de Red Hat va changer la donne. Cela change tout sur le marché du cloud". Le terme désigne l'informatique dématérialisée comme par exemple le stockage de données en ligne, et c'est devenu un des segments des marchés de l'informatique à la plus forte croissance et aux marges les plus juteuses. "IBM va devenir le premier fournisseur mondial de cloud hybride", a affirmé Mme Rometty, estimant qu'il s'agissait là de la prochaine opportunité de croissance pour l'informatique dématérialisée permettant par exemple de connecter différents types de "nuages" privés, publics, etc. Aujourd'hui, ils ne peuvent souvent pas communiquer chacun étant construit sur une base qui lui est propre ou propriétaire. Selon IBM, 80% de la charge de travail des entreprises n'est toujours pas transposable dans le cloud en raison de la nature fermée du marché de l'informatique dématérialisée à l'heure actuelle.