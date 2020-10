La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé mercredi qu'elle proposerait à ses clients des tarifs préférentiels pour réaliser des tests de Covid-19 avant leur vol, alors que de plus en plus de pays demandent un test négatif aux passagers arrivant dans leurs aéroports.

Iberia "a signé un accord avec (la chaîne de cliniques privées) Quironprevencion afin que les clients qui en ont besoin puissent effectuer ces tests à des tarifs préférentiels", explique le groupe dans un communiqué.

Cet accord, réservé aux passagers ayant réservé un vol sur Iberia, "facilite la procédure pour tous ceux qui voyagent vers les destinations exigeant de présenter un certificat de test PCR réalisé quelques heures ou jours avant la date d'arrivée", précise le texte.

Les passagers pourront prendre rendez-vous dans l'un des laboratoires de Quironprevencion pour faire un test PCR ou antigénique et se verront délivrer un "certificat officiel valable pour voyager à l'international".

Le prix du test PCR standard, dont le résultat tombe en 48 à 72 heures, sera "20% inférieur au prix du marché", affirme Iberia.

Un tel test dans un laboratoire privé coûte entre 130 et 240 euros en Espagne, selon l'association de consommateurs OCU.

L'accès aux tests et à un résultat rapide est en train de devenir un enjeu important pour les compagnies aériennes, dont les réservations sont déjà laminées depuis des mois par la pandémie de Covid-19.

L'Association internationale du transport aérien (Iata) plaide pour un système permettant le dépistage rapide de tous les passagers, afin de redonner aux gouvernements "la confiance nécessaire pour ouvrir leurs frontières" et de permettre aux clients de réserver "en toute confiance".

Selon l'IATA, la chute du trafic aérien est actuellement de l'ordre de 70% sur l'ensemble de l'année 2020.

En France, les grands acteurs du tourisme ont également lancé mercredi un appel à l'instauration de tests rapides dans les aéroports.

La compagnie italienne Alitalia a lancé en septembre des vols "Covid-free" entre Rome et Milan, qui ne doivent transporter que des passagers testés négatifs au Covid-19.

