Le transporteur aérien IAG a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le groupe de tourisme espagnol Globalia afin de lui racheter sa compagnie aérienne Air Europa pour 1 milliard d'euros.

Il s'agit d'une acquisition majeure pour IAG, qui est la maison mère de British Airways et abrite également en son sein les compagnies espagnoles Iberia et Vueling, l'irlandaise Aer Lingus et la compagnie à bas coût Level. Le rachat lui permettra de se renforcer considérablement dans les liaisons vers l'Amérique latine et les Caraïbes.