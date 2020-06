La société pharmaceutique liégeoise Hyloris a donné mercredi des détails sur son entrée en bourse. Il s'agit de la première introduction en bourse cette année sur Euronext Bruxelles. Hyloris veut émettre au moins cinq millions de nouvelles actions - avec une possibilité de 15% supplémentaire- à un prix entre 10 et 11,5 euros. Elle table sur un capital supplémentaire de 50 à 70 millions d'euros.

Une partie des actions (au moins 10%) est destinée au grand public et une autre part via un placement privé à destination des investisseurs institutionnels. Les actionnaires actuels pourront aussi acheter des actions.

L'offre débute le 17 juin jusqu'au 25 juin (pour les particuliers) et 26 juin (investisseurs institutionnels). Au plus tard le 29 juin, l'action devrait être cotée sur Euronext Bruxelles.

Hyloris développe des produits sur base de médicaments existants. Avec son entrée en bourse, la société pharmaceutique souhaite financer le développement de son portefeuille existant, financer des produits candidats et lever des fonds pour le développement d'une équipe commerciale pour le portefeuille cardiovasculaire aux États-Unis.

