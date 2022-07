Une nouvelle vague de chaleur touche nos régions. Avec la montée en flèche des températures, les appareils technologiques peuvent surchauffer et être endommagés. Les conséquences d'une exposition intense à la chaleur vont de la perte de données à la fuite de la batterie. Voici quelques conseils pour éviter ces désagréments.

Les experts de la société de développement de logiciels Bespoke distillent quelques conseils pour protéger les téléphones d'une trop forte chaleur.

1. Protégez votre appareil de la lumière directe du soleil

Dans la mesure du possible, veillez à ce que votre appareil électronique ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. Même si cela ne pose aucun problème pendant cinq minutes, vous devez éviter de le laisser à la chaleur pendant de plus longues périodes. Le plus important est de veiller à ce que l'appareil ne chauffe pas au-delà de sa capacité à réguler la chaleur.

Les ventilateurs internes des ordinateurs et des portables sont conçus pour refroidir l'appareil à partir de la chaleur générée par le mouvement des composants à l'intérieur de l'ordinateur. Toute source de chaleur externe, comme le soleil, sera trop éprouvante pour le ventilateur.

2. Retirer la housse de protection de votre téléphone

Une coque de protection est idéale en hiver pour un smartphone. Cependant, il est préférable de l'enlever pendant les chaudes journées d'été. Elle agit en effet comme un isolant, donc si votre téléphone se réchauffe, l'étui gardera la chaleur à l'intérieur. Afin de protéger votre téléphone, il est important d'enlever cette protection pour que la chaleur puisse se dissiper rapidement. Une autre solution plus pratique est d'opter pour une protection d'écran plus fine.

3. Eteignez votre téléphone, ou mettez-le en mode avion

Si vous êtes à la plage et que vous prévoyez d'y rester plusieurs heures, éteignez votre téléphone ou mettez-le en mode avion. Il est inutile de consommer l'énergie de votre téléphone et de le faire chauffer si vous ne l'utilisez pas. Il est aussi important de surveiller la manière dont vos enfants utilisent leur téléphone, car ils ne sont probablement pas conscients des dommages qu'ils peuvent lui pendant de longues périodes d'exposition au soleil.

© GETTY

4. Modifiez les paramètres

Si vous voulez garder votre téléphone au frais, vous pouvez apporter quelques modifications utiles à ses paramètres. Tout d'abord, vous pouvez commencer par baisser la luminosité de votre écran au maximum. Cela permet de moins utiliser la batterie et de moins le faire chauffer. Si votre téléphone règle automatiquement la luminosité au maximum lorsque vous êtes à l'extérieur, pensez à désactiver ce mode. De même, en désactivant vos données, vous économisez la batterie, qui est également étroitement liée à la température du téléphone.

5. Ne poussez pas votre téléphone dans ses limites

De nombreuses activités font chauffer rapidement un téléphone. Par exemple, jouer frénétiquement à des jeux, retoucher des vidéos ou des photos, ou encore le brancher pour le recharger à grande vitesse. Eviter ces manipulations énergivores en cas de forte chaleur.

6. Ne laissez pas votre téléphone dans votre poche

Si votre poche peut sembler être l'endroit le plus pratique pour y mettre votre téléphone, la chaleur de votre corps ne fera que le réchauffer davantage. Sortez votre téléphone de la poche d'un pantalon ou d'une chemise serrée. Si vous êtes en déplacement, il est probablement préférable de mettre votre téléphone dans votre sac pour le tenir à l'écart de la chaleur de votre corps.

7. Pensez à un refroidisseur de téléphone

Les refroidisseurs de téléphone se fixent à l'appareil. Ils utilisent une technologie de dissipateur thermique qui permet de garder l'appareil froid alors qu'il serait normalement chaud. Ils se vendent à bas prix sur internet.

8. Placez-le sous un ventilateur

L'utilisation d'un ventilateur est aussi une option. Il suffit de le placer à un endroit où il bénéficiera du flux d'air frais. Cela présente l'avantage de le refroidir lentement, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de causer des dommages. Ainsi, la chaleur générée tout au long de la journée est atténuée et le téléphone peut fonctionner normalement.

