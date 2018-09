Huff & Puff Pocketwear, à vos souhaits!

Les bonnes idées surgissent parfois là où on ne s'y attend pas. Dans le cas de Huff & Puff Pocketwear, tout a démarré en hauteur, plus exactement sur les sommets enneigés de montagnes. Lors d'un séjour de sports d'hiver voici bientôt quatre ans, cinq amis originaires de Louvain ont eu l'idée de créer une gamme de mouchoirs en tissu, design et eco-friendly. " Nous nous sommes tous enrhumés et avons commencé à chercher des mouchoirs en tissu, plus agréables pour le nez et plus respectueux de l'environnement que le papier, ex...