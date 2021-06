Ce nom ne vous dit peut-être rien mais Hubside.Store est un énorme succès du retail français. Lancée en août dernier, la chaîne a ouvert une cinquantaine de magasins plutôt haut de gamme en un clin d'oeil.

Principalement dans les beaux emplacements commerciaux des grandes villes et dans tous les quartiers importants de Paris. Hubside.Store est spécialisée dans la vente de produits multimédias neufs mais aussi de vente/achat d'appareils reconditionnés, surtout des smartphones, des tablettes et des ordinateurs. Chaque appareil est reconditionné dans un centre technique accolé au magasin et revendu avec une garantie de deux ans. Appartenant à Indexa qui compte Axa, Ardian et la Banque Publique d'Investissement parmi ses actionnaires, Hubside vend aussi des assurances pour smartphones et propose un service de location personnalisé d'appareils multimédias. La chaîne débarque en Belgique. D'abord à Louvain-la-Neuve puis à Tournai. Elle envisage d'ouvrir 20 points de vente d'ici à la fin de l'année, notamment à City 2 et sur l'avenue Louise à Bruxelles, mais aussi à Mons et Charleroi.