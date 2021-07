Hub.brussels, l'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, a annoncé mercredi dans un communiqué le lancement de sa nouvelle plateforme de données ouvertes analytics.brussels. L'outil devrait permettre aux entreprises, décideurs, journalistes et citoyens d'accéder en temps réel à une série de data, visualisation et rapports concernant l'activité économique bruxelloise.

Les informations de cette plateforme, financée par les fonds européens Feder, constituent un outil ergonomique et accessible à destination des entrepreneurs actuels et futurs pour les aider dans leurs prises de décisions. Au choix, en leur permettant d'analyser si leur quartier d'implantation répond à leur projection en termes de trafic, si le loyer commercial en vigueur est conforme aux standards de la commune, de faire une analyse de la concurrence dans une zone donnée, ou encore d'analyser les motivations d'achats des clients de certaines artères commerciales.

Pour donner une idée de l'ampleur de l'information mise ainsi à l'accès du public: analytics.brussels c'est plus de 8 millions de lignes de données relevées, vulgarisées et mises quotidiennement à jour par une équipe de 10 chercheurs et une vingtaine de collaborateurs de terrain. Concrètement, l'équipe inventorie annuellement les 25.000 commerces présents dans la capitale, relève les flux de plus de 7,5 millions de passants et mène plus de 4.000 enquêtes auprès des usagers bruxellois.

"hub.brussels confirme la volonté de la Région de s'engager vers plus de transparence, en rendant accessible toute une série de données d'utilité publique" a expliqué Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Transition économique.

L'outil doit également permettre de monitorer l'attractivité économique bruxelloise dans son ensemble et d'évaluer l'impact des politiques publiques sur la vitalité du tissu entrepreneurial. Principalement axée sur les thématiques du commerce local et du commerce extérieur actuellement, la plateforme s'enrichira au fil du temps de nouveaux stocks de données et de nouveaux rapports d'analyse (données liées à la mobilité dans les quartiers, baromètres de l'entrepreneuriat féminin à Bruxelles¿).

La plateforme est accessible sur analytics.brussels. Un guide d'utilisation est disponible pour faciliter la première visite.

