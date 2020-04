La situation était pour le moins ironique : la semaine dernière, Huawei s'est offert un show à l'américaine pour présenter son nouveau modèle haut de gamme.

Un show sans public mais retransmis en direct sur YouTube qui appartient à Google. Or, le P40 est le premier smartphone de Huawei imaginé sans Android et sans...

Un show sans public mais retransmis en direct sur YouTube qui appartient à Google. Or, le P40 est le premier smartphone de Huawei imaginé sans Android et sans la suite d'applis de Google. Avec ce nouveau modèle, les dirigeants veulent convaincre les consommateurs qu'ils peuvent se passer des Américains et ils ont fait fort : le capteur photo et le logiciel qui traite les photos sur base d'IA sont impressionnants. Tout comme la vitesse de recharge de la batterie. Le moteur de recherche préinstallé pour l'Europe n'est plus Google mais le français Qwant. Devialet, un spécialiste français de l'acoustique, s'est chargé de la sortie audio ainsi que d'une enceinte connectée commune appelée Sound X. Enfin, le P40 est compatible avec la 5G et dispose de son propre magasin d'applications.