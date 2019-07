Le géant chinois de la téléphonie Huawei s'est dit prêt lundi à investir 3,1 milliards de dollars (2,75 milliards d'euros) d'ici 2021 en Italie, créant ainsi 1.000 emplois.

Cette annonce survient alors que Huawei, dans le collimateur de l'administration Trump qui le soupçonne de collaborer avec Pékin, pourrait supprimer des centaines de postes aux Etats-Unis où il emploie 850 personnes, selon le Wall Street Journal.

"Ces trois prochaines années, nous investirons en Italie 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d'euros) pour l'acquisition de fournitures et 1,2 milliard de dollars (1,06 milliard d'euros) en opérations et marketing, avec 52 millions de dollars (46 millions d'euros) en recherche et développement", a expliqué le directeur général de Huawei Italia Thomas Miao. Selon lui, "seront ainsi créés 3.000 postes de travail, un millier directement et 2.000 indirectement, dans la sous-traitance".

M. Miao a souligné que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine n'avaient pas d'impact pour le moment sur l'activité de Huawei en Italie.