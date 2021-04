Le groupe chinois Huawei investira cette année environ 1 milliard de dollars, soit 840 millions d'euros, dans la recherche sur les voitures électriques et engins à conduite autonome. L'entreprise souhaite ainsi concurrencer les fleurons de l'automobile électrique Tesla et Xiaomi.

L'entreprise Huawei, surtout connue pour la télécommunication et ses smartphones, s'associera à trois entreprises automobiles chinoises afin de développer ce nouveau véhicule. Elle s'alliera, pour ce faire, avec BAIC Group, Chongqing Changan Automobile et Guangzhou Automobile Group.

Les voitures devraient porter le logo 'Huawei'. Les véhicules pourraient avoir une autonomie de 1.000 kilomètres, selon le haut responsable de Huawei, Eric Xu. En misant massivement sur les voitures électriques, le groupe chinois souhaiterait exploiter un nouveau marché alors qu'il a été fortement touché par les sanctions américaines.

Le Chinois Xiaomi a précédemment annoncé fin mars qu'il injecterait environ 10 milliards de dollars dans le développement des voitures électriques et autonomes au cours des dix prochaines années. La Chine est le plus grand marché automobile du monde et les ventes de véhicules à moteur électrique devraient fortement augmenter cette année.

