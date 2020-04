Les Brasseurs belges, les grands producteurs de sodas et d'autres entreprises ont mis sur pied une plate-forme destinée à soutenir le secteur horeca à la fin de la crise liée au coronavirus. Le grand public est invité à sélectionner l'un ou l'autre établissement et à acheter des bons à valoir au sein de ce restaurant ou café une fois que celui-ci aura rouvert ses portes à l'issue de la crise.

Cette plate-forme #HORECACOMEBACK est qualifiée par ses initiateurs de plus grande mesure de soutien jamais accordée à l'horeca en Belgique, rassemble la fédération des Brasseurs, Coca-Cola, Pepsico et le géant de l'agro-alimentaire Unilever. Ces entreprises interviennent pour tous les coûts administratifs de la plate-forme et promettent que chaque euro versé sera intégralement transmis aux commerces horeca enregistrés sur le site.

Des bons à valoir de 10 à 200 euros peuvent être achetés. Les exploitants horeca pourront ainsi dégager des liquidités à un moment où toutes leurs rentrées sont gelées et ainsi essayer tant bien que mal d'honorer leurs frais fixes.

Si un commerce ne devait pas se relever de la crise sanitaire, un fonds de garantie permettra aux personnes ayant acheté un bon pour cet établissement de se rendre dans un autre endroit.

