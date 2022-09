Pour sa 7e édition, le salon Hope posera ses stands à l'Arsenal de Namur les 8 et 9 octobre prochain. Au programme, des thématiques aussi variées que durables telles que la justice sociale, le climat ou encore des alternatives éco-responsables ou actions solidaires. Nouveauté cette année, le Hope Jobday, une occasion de faire le point sur "emploi" et "sens".

HOPE est avant tout une ASBL, composée à 100% de bénévoles, qui s'est donnée pour mission de "promouvoir le développement durable, sous toutes ses formes, de toutes les manières possibles afin de sensibiliser à ces enjeux auprès du grand public, des entreprises et des instances politiques". Pour atteindre cet objectif, les créateurs de l'ASBL ont mis sur pied, il y a quelques années, un salon qui en est aujourd'hui à sa 7e édition.

Cette édition, comme les précédentes, s'est donné comme mission de réunir tous types de projets qui ont un impact positif sur le monde. Cela sera l'occasion pour Hope d'accueillir aussi bien des projets citoyens qu'associatifs, entrepreneuriaux ou bien encore publics. Le but étant d'attirer l'attention sur ceux-ci et de créer des synergies entre leurs différents organisateurs afin de sensibiliser et d'inspirer toujours plus de monde.

Hope Jobday

Cette année, pour rester dans la ligne de conduite de ce salon durable, est organisé un jobsday. Il est vrai qu'au cours de ces 15 dernières années, on a vu fleurir les jobsdays et autres salons de recrutement de talents un peu partout en Belgique. Cette fois-ci, il s'agit d'un village d'emploi d'un type différent puisque l'accent sera mis sur la recherche d'un nouveau travail qui fait sens ou de retrouver des valeurs plus en phase avec la personne dans son travail actuel.

En effet, suite à la crise sanitaire, et aux confinements qui en ont découlé, de nombreuses personnes ont remis leur travail en question : comment changer de boulot pour quelque chose de "concret", comment se réorienter afin de faire vraiment le job de ses rêves ? Afin d'aller plus loin dans cette voie, les organisateurs de ce jobday "souhaitent proposer au public des alternatives pour se former ou se réorienter vers d'autres horizons" détaille le communiqué. "Cela se traduit en accueillant, au sein de l'événement, des établissements d'enseignement avec des vocations liées au développement durable, mais aussi des plateformes digitales d'offres d'emploi dont les sociétés ont des valeurs éthiques, des couveuses d'entreprises, des structures d'accompagnement à la création d'emplois et bien plus."

L'occasion pour ceux qui veulent décliner durabilité avec activité professionnelle.

