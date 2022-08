Le nombre de clients actifs du livreur de colis-repas HelloFresh a atteint 8 millions au 2e trimestre (+4,1% en glissement annuel) et ce, malgré "l'inhabituelle augmentation des voyages", se réjouit l'entreprise allemande dans un communiqué lundi.

Son chiffre d'affaires pour le second trimestre 2022 s'élève à 1,96 milliard d'euros (+16% en glissement annuel à taux de change constant). L'EBITDA ajusté (bénéfice avant la prise en compte des charges d'intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements) pour le T2 2022 atteint 145,9 millions d'euros, contre 157,8 millions d'euros au T2 2021.

La valeur moyenne des commandes a également augmenté au 2e trimestre (+11% en glissement annuel).

"Nous avons mis au point davantage de recettes rapides, qui permettent de préparer un repas frais en 15 à 20 minutes. Nous travaillons également de plus en plus avec des produits de saison. (...) La livraison des ingrédients en quantité exacte permet de contrôler les dépenses", déclare Pauwel Wiertsema, CEO de HelloFresh Benelux.

"Nous avons largement atténué les effets de l'inflation sans répercuter intégralement ces coûts importants sur nos clients. Nous pouvons ainsi continuer de proposer nos produits à un prix attractif et compétitif", estime de son côté Dominik Richter, CEO et co-fondateur de HelloFresh.

