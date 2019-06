Le groupe Herstal a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 5,7% par rapport à 2017, à 828,9 millions d'euros, annonce mardi l'entreprise liégeoise spécialisée dans l'armement. L'exercice 2018 se solde par un résultat net consolidé de 59,4 millions d'euros duquel l'assemblée des actionnaires a décidé de verser un dividende de 20 millions.

L'activité Défense et Sécurité (marque FN Herstal - 65% du chiffre d'affaires) est en croissance et, au travers de différents succès majeurs remportés au cours de l'année, consolide sa présence à l'échelle mondiale tout en renforçant sa position parmi les premiers fournisseurs de l'Otan. L'activité Chasse et Tir (marques Browning et Winchester - 35% du chiffre d'affaires) est globalement stable dans une conjoncture de marché plus difficile, détaille le groupe.

Il précise avoir investi quelque 40 millions d'euros dans la recherche et le développement l'an dernier.

Le groupe Herstal emploie 3.000 personnes dans le monde dont 1.600 en Belgique "où l'emploi n'a cessé de progresser ces dernières années".