En moyenne, chaque Belge jette près d'un kilo de nourriture par jour. Pour lutter contre ce gaspillage, la start-up Happy Hours Market récupère les invendus dans les magasins pour aussitôt les revendre, à moitié prix. Un bon deal pour les consommateurs, les commerçants et la planète.

Un tiers de la production alimentaire mondiale n'est pas consommé. En Belgique, chaque habitant jette en moyenne 345 kg de nourriture par an. Un gaspillage présent à toutes les étapes de la chaîne : de la production à l'achat et la consommation des aliments, en passant pas leur transformation et leur distribution.

...