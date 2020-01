La start-up bruxelloise Happy Hours Market a récolté 140.000 euros en moins de trois semaines afin de développer ses services contre le gaspillage alimentaire. Cette levée de fonds, réalisée via la plateforme Lita, doit lui permettre d'augmenter ses capacités d'offres dans toutes les communes de la Région bruxelloise avec huit camions et 14 nouveaux collaborateurs pour la fin 2020.

Le camion Happy Hours Market passe chercher l'intégralité des produits invendus (à la limite de leur date de vente) des supermarchés avant leur fermeture et les met ensuite en vente à moitié prix sur son application et son site web. Les clients peuvent récupérer leur marchandise le soir-même au point de rendez-vous, tandis que les produits restants sont livrés gratuitement à des associations.

Lancée début 2019, l'entreprise collabore notamment avec plusieurs Carrefour Market.

"En neuf mois d'existence, Happy Hours Market a sauvé plus de 20.000 produits sur le point d'être jetés et redistribué gratuitement l'équivalent de 90.000 euros de nourriture à des associations qui viennent en aide aux plus démunis", détaille son cofondateur Ludovic Libert. Happy Hours Market indique sauver deux tonnes de nourriture par mois.

