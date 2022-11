La chaîne de mode suédoise Hennes & Mauritz (H&M) compte supprimer 1.500 emplois dans le monde, dans le cadre d'un plan d'économies de 800 millions de couronnes (environ 73 millions d'euros) au quatrième trimestre. Ce montant est destiné à financer une importante restructuration, a annoncé mercredi l'entreprise.

Le géant de l'habillement a dévoilé en septembre un programme visant à réduire ses coûts de 182 millions d'euros par an, et dont les premiers effets devraient être visibles d'ici la mi-2023. H&M compte 155.000 collaborateurs. L'enseigne dispose de 61 magasins propres en Belgique, auxquels s'ajoutent une quinzaine d'autres appartenant à ses filiales comme Weekday, COS, Monki et Arket.

