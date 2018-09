Gymlib, cette société qui veut lutter contre l'absentéisme et l'attractivité de l'employeur grâce au sport

Gymlib, un réseau français de salles de sport, s'étend en Belgique. Mais à la différence de chaînes comme Basic-Fit ou JIMS, la société française n'exploite pas ses propres salles. Gymlib est en réalité une plateforme qui référence plus de 2.500 infrastructures en France et en Belgique. Et elle ne propose pas que du fitness. A Bruxelles par exemple, il est aussi possible de faire de la boxe thaïe, de la danse, du systema - un art martial russe -, du yoga, de l'escalade, du squash, et même de l'électrostimulation musculaire. Il est ainsi proposer de tester 250 activités différentes en optant pour des pass ou un abonnement illimité de trois mois. Néanmoins, seuls les pass une entrée sont disponibles en Belgique. Comptez 10 euros pour une séance de boxe, 17 euros pour un cours de yoga, ou 40 euros pour une séance d'électrostimulation. Dans cette offre adressée aux particuliers, le site perçoit une commission sur les entrées et les abonnements.

