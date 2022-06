Ce lundi 13 juin a marqué le début officiel du mandat de Guillaume Collard en tant que CEO de RTL Belgium. Il succède ainsi à Philippe Delusinne qui restera administrateur de RTL Belgium jusqu'en avril 2023.

Depuis 2016, Guillaume Collard a occupé des postes clés au sein du groupe de médias Eleven Sports: Managing Director BeLux, membre du Conseil d'administration et Chief Rights Acquisition & Distribution. Avant de rejoindre Eleven, il a été chez Proximus en charge de l'innovation, pour ensuite se spécialiser dans l'offre de contenus, et finir comme 'Head of Strategy & Content Enhancement'.

Depuis 2016, Guillaume Collard a occupé des postes clés au sein du groupe de médias Eleven Sports: Managing Director BeLux, membre du Conseil d'administration et Chief Rights Acquisition & Distribution. Avant de rejoindre Eleven, il a été chez Proximus en charge de l'innovation, pour ensuite se spécialiser dans l'offre de contenus, et finir comme 'Head of Strategy & Content Enhancement'.