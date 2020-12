GSK annonce mardi un investissement de près de 100 millions d'euros pour son site de Rixensart, afin de "consolider et centraliser" ses activités de recherche et développement sur son site belge, confirmant ainsi "le rôle stratégique de la Belgique dans la recherche et développement des vaccins" de l'entreprise de recherche pharmaceutique et de soins de santé.

Le site abrite la plus grande unité de recherche et développement (R&D) de vaccins au monde ainsi que des activités de production de vaccins, comptant 1.800 collaborateurs. L'investissement permettra d'y centraliser, au sein d'un bâtiment moderne, toutes les activités de laboratoire clinique.

"Concrètement, ce site accueillera de tout nouveaux laboratoires intégrant la culture 'smart-labs' afin de permettre une grande flexibilité de ce laboratoire du futur. Les superficies mais également les équipements seront modulables et permettront d'assurer l'innovation et la performance de la recherche et développement. Finalement, un système entièrement automatisé permettra de gérer les échantillons cliniques arrivant à Rixensart depuis tous les sites cliniques à travers le monde où des études cliniques sont en cours, jusqu'à l'analyse et finalement l'encodage des résultats", précise GSK.

Dès le 1er janvier 2021, le site de Rixensart sera par ailleurs dirigé par Jamila Louahed, actuellement vice-présidente et responsable de la recherche et du développement des vaccins chez GSK. "C'est une profonde fierté de prendre la direction de ce site historique qui a déjà contribué à la recherche et au développement de nombreux vaccins utilisés à travers le monde", a souligné la nouvelle directrice.

La semaine dernière, les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont annoncé que leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'espéré des premiers essais cliniques.

