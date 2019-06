Groupe Gobert: au fil de l'eau

Spécialisé dans le négoce en matériaux de construction ainsi que le transport par route et fluvial, le groupe Gobert implanté depuis plus de 70 ans dans le Hainaut s'est étendu à l'ensemble de la Wallonie et à Bruxelles où il s'illustre dorénavant dans le peloton de tête.

© PG

Le groupe Gobert est une société du babyboom. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas seulement assisté à un pic des naissances mais également à la création de nombreuses sociétés qui ont contribué à relancer le pays et participer aux Trente Glorieuses. Gobert en fait partie à l'instar de nombreuses entreprises familiales toujours et plus que jamais actives aujourd'hui.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×