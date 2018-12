Grogne des douaniers à l'aéroport de Bierset

Les douaniers de l'aéroport de Bierset se sont réunis mercredi matin afin d'exprimer leur mécontentement, a indiqué mercredi le front commun syndical du SPF Finances (CGSP AMiO, CSC Services Publics, UNSP et SLFP), dans un communiqué. Leurs collègues de La Louvière et Charleroi avaient déjà mené des actions de grève mardi pour faire entendre leurs revendications en matière de recrutement et de surcharge de travail.