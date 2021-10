L'entreprise américaine de bus gris métallique a été racheté par Flixbus afin de trouver une solution de transport abordable, confortable, durable et digitalement intelligente au départ des grands campus universitaires des Etats-Unis.

Voilà une marque qui symbolise à merveille le rêve américain: Greyhound et sa flotte de bus gris métallique qui permettait de parcourir tous les Etats-Unis pour pas cher. Fondée en 1914, l'entreprise est aujourd'hui en piteux état. Elle ne transporte plus que 16 millions de personnes par an aux Etats-Unis et au Canada. Une broutille face à l'avion.

Greyhound est en outre aux prises avec de gros problèmes d'insécurité surtout lors des trajets de nuit. Son vaste réseau de 2.400 destinations nord-américaines et sa flotte de 1.300 bus demeurent toutefois une proie intéressante pour un spécialiste du voyage en bus.

C'est ce qu'a dû se dire FlixBus et sa maison mère FlixMobility au moment de déposer 172 millions de dollars en cash sur la table. Fort de son expérience européenne et de son savoir-faire technologique, le groupe allemand, déjà partiellement présent aux Etats-Unis notamment au départ des grands campus universitaires, entend faire de Greyhound une solution de transport abordable, confortable, durable et digitalement intelligente.

