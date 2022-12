Week-end compliqué en perspective dans les gares françaises: une grève lancée par un collectif de contrôleurs a contraint la SNCF à annuler 60% de ses TGV et Intercités de vendredi à dimanche, et laisse craindre de nouvelles perturbations lors des fêtes de fin d'année. Les trains Thalys depuis et vers la Belgique devraient circuler normalement.

Alors qu'en Belgique une grève de plusieurs jours sur le rail a pris fin dans la nuit de jeudi à vendredi, la France s'apprête à affronter une grève ferroviaire à son tour.

La SNCF prévoit ainsi, de vendredi à dimanche, entre 1 train sur 2 et 1 sur 4 sur le réseau grande vitesse TGV et 1 sur 2 sur le réseau interrégional classique (Intercités), ainsi que l'annulation de tous les trains de nuit.

À l'international, la compagnie prévoit un trafic normal pour Eurostar vers la Grande-Bretagne et Thalys (Belgique, Pays-Bas, Allemagne), 1 TGV sur 3 vers la Suisse, 1 sur 2 vers l'Allemagne, 1 sur 3 vers l'Italie et aucune circulation vers l'Espagne.

Une meilleure reconnaissance

Les contrôleurs français - aussi appelé chefs de bord à la SNCF - ont décidé de cesser le travail pendant tout le week-end pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut.

"Au total, on est plus de 80% à être en grève et plus de 90% sur le TGV, c'est du jamais vu", a assuré à l'AFP Nicolas Limon, membre du Collectif national ASCT (CNA), lancé en septembre sur Facebook en dehors de tout cadre syndical et qui compte aujourd'hui près de 3.000 membres.

Les syndicats (Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots et FO-Cheminots) ont depuis tous apporté leur appui au mouvement, à l'exception de la CGT-Cheminots.

Un week-end perturbé en France

Les presque 10.000 chefs de bord de la SNCF, dont près de 3.000 travaillent sur les TGV et Intercités, ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs. Sans eux, les trains ne peuvent pas circuler.

Le week-end s'annonce donc extrêmement perturbé et une "reprise progressive" est envisagée lundi, avec 3 trains sur 4 sur tous les axes TGV. L'axe Atlantique est particulièrement touché, avec seulement 1 TGV sur 4, comme pour les Ouigo.

Alors qu'en Belgique une grève de plusieurs jours sur le rail a pris fin dans la nuit de jeudi à vendredi, la France s'apprête à affronter une grève ferroviaire à son tour. La SNCF prévoit ainsi, de vendredi à dimanche, entre 1 train sur 2 et 1 sur 4 sur le réseau grande vitesse TGV et 1 sur 2 sur le réseau interrégional classique (Intercités), ainsi que l'annulation de tous les trains de nuit. À l'international, la compagnie prévoit un trafic normal pour Eurostar vers la Grande-Bretagne et Thalys (Belgique, Pays-Bas, Allemagne), 1 TGV sur 3 vers la Suisse, 1 sur 2 vers l'Allemagne, 1 sur 3 vers l'Italie et aucune circulation vers l'Espagne.Les contrôleurs français - aussi appelé chefs de bord à la SNCF - ont décidé de cesser le travail pendant tout le week-end pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. "Au total, on est plus de 80% à être en grève et plus de 90% sur le TGV, c'est du jamais vu", a assuré à l'AFP Nicolas Limon, membre du Collectif national ASCT (CNA), lancé en septembre sur Facebook en dehors de tout cadre syndical et qui compte aujourd'hui près de 3.000 membres. Les syndicats (Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots et FO-Cheminots) ont depuis tous apporté leur appui au mouvement, à l'exception de la CGT-Cheminots. Les presque 10.000 chefs de bord de la SNCF, dont près de 3.000 travaillent sur les TGV et Intercités, ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs. Sans eux, les trains ne peuvent pas circuler. Le week-end s'annonce donc extrêmement perturbé et une "reprise progressive" est envisagée lundi, avec 3 trains sur 4 sur tous les axes TGV. L'axe Atlantique est particulièrement touché, avec seulement 1 TGV sur 4, comme pour les Ouigo.