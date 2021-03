La mobilisation des travailleurs dans le cadre de la grève nationale ce lundi démontre que les syndicats représentent le monde du travail et ses attentes, analyse Thierry Bodson, président de la FGTB. Il appelle le patronat à "revoir ses positions".

L'appel à la grève nationale du syndicat socialiste et de la CSC est particulièrement bien suivi dans plusieurs secteurs. Selon les informations de la FGTB, l'industrie manufacturière est "quasiment à l'arrêt" en Wallonie et à Bruxelles, tandis que les transports publics sont fortement perturbés. Des enseignes de la grande distribution sont également à l'arrêt, ajoute le syndicat.

Thierry Bodson considère que cette mobilisation est une preuve du soutien des travailleurs aux revendications syndicales, notamment le dépassement de la norme salariale plafonnée à 0,4%. "Cela démontre qu'on ne vit pas sur une autre planète, qu'on représente le monde du travail et qu'on est dans le bon dans nos positions", ajoute le président de la FGTB. "Le monde patronal doit revoir ses positions."

