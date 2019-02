Grève nationale: Brussels Airlines annule tous ses vols prévus mercredi, 16 000 voyageurs impactés

"Sur base des informations supplémentaires reçues récemment concernant l'ampleur probable de la grève nationale du 13 février, Brussels Airlines considère actuellement que les opérations à l'aéroport de Bruxelles seront probablement impactées sévèrement suite aux actions industrielles de différentes parties prenantes de l'aéroport. Brussels Airlines a décidé de supprimer les 72 vols restants qui étaient planifiés à l'origine ce même jour, et supprime ainsi son programme entier de 222 vols", annonce la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les itinéraires de voyage de plus de 16.000 passagers sont touchés. Cette "suppression proactive" du programme de vols du 13 février vise à permettre aux voyageurs d'adapter leurs itinéraires de voyage à l'avance "afin de minimiser au maximum le niveau de perturbation et d'inconfort généré par la grève nationale." Les passagers dont le vol a été annulé et qui ne souhaitent plus voyager le 13 février peuvent se faire rembourser intégralement leur billet. Pour les changements de réservation, les clients sont invités à contacter la compagnie aérienne ou leur agence de voyage