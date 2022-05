La CGSP de La Louvière a annoncé mardi que de nombreuses actions seront menées dans la région du Centre le 31 mai dans le cadre du mot d'ordre de grève nationale, lancé par le syndicat socialiste. La CGSP entend dénoncer l'absence d'efforts des gouvernements pour les services publics et pour le pouvoir d'achat du personnel de ces services.

Plusieurs actions de distribution de tracts et de piquets bloquants seront organisées dans toute la région. Les transports en commun seront à l'arrêt de même que les administrations régionales et communales. Les instances syndicales ont précisé que les militants seront présents tôt le matin à de nombreux endroits, notamment à l'athénée provincial de Morlanwelz, à l'IPES Léon Hurez à La Louvière, aux athénées de Soignies et de Binche...

Des actions seront également menées au Plan incliné de Ronquières, aux dépôts du TEC de Houdeng, La Louvière, Baulers, Chastre et Jodoigne, de même que sur les sites des administrations communales de La Louvière et de Binche ou encore sur le site de l'intercommunale Hygea de Manage et des parcs à conteneurs.

