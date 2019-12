Environ un tiers des trains circuleront jeudi lors de la grève sur le rail, dont la moitié des trains IC et un tiers des trains L et S, annonce mardi la SNCB, qui a élaboré un plan de transport alternatif. La plupart des trains P ne circuleront pas.

Etant donné la grève annoncée par plusieurs syndicats, le trafic ferroviaire sera perturbé à partir de mercredi 22h00 jusqu'au lendemain même heure, précise l'entreprise ferroviaire. La SNCB, qui déplore l'impact de ce mouvement, a dès lors élaboré un plan de transport alternatif sur base des membres du personnel qui ont indiqué ne pas prendre part à la grève. Ce service garanti permettra de faire rouler un tiers des trains par rapport à l'offre habituelle. L'entreprise a donné dans ce cadre priorité aux trains IC circulant entre les grandes villes.

La moitié de ces trains rouleront donc malgré la grève. Un tiers des trains L et des trains S (offre suburbaine) circuleront également. La plupart des trains P (qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir) ne circuleront par contre pas et une série de plus petites gares seront peu voire pas desservies, prévient la SNCB.

Pour planifier leur trajet pendant cette journée de grève, les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyages sur l'application ou sur le site internet de l'entreprise ferroviaire dès mercredi matin. Il leur est aussi recommandé d'acheter leur titre de transport à l'avance, le mouvement de grève pouvant toucher certains guichets. Pour plus d'informations quant à l'impact de la grève sur le trafic international, les voyageurs sont invités à consulter le site www.sncbinternational.be.