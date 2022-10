En raison de la grève chez TotalEnergies et ExxonMobil, de nombreuses stations-service sont à sec en France. La région des Hauts-de-France est la plus touchée. De quoi faire craindre des pénuries d'essence aussi en Belgique ?

En France, un mouvement de grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant initié il y a une dizaine de jours a été reconduit chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, a indiqué la CGT interrogée par l'AFP. Les employés revendiquent une augmentation salariale de 10%. En conséquence, la plus grande raffinerie du groupe, basée en Normandie, celle de Feyzin (Rhône), la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et le dépôt de carburants de Flandres près de Dunkerque (Nord) sont "toujours totalement à l'arrêt", a-t-il indiqué. Cette grève engendre des difficultés d'approvisionnement en carburant dans 29,7% des stations-services du pays, selon les chiffres du gouvernement.

De longues files d'attente se forment depuis quelques jours dans les stations-service, par des automobilistes en recherche de l'or noir. La situation est si critique dans les Hauts de France et en Ile de France que de nombreux automobilistes viennent s'approvisionner en Belgique. Les stations situés à quelques encablures de la frontière sont pour ainsi dire prises d'assaut, même si la note est plus salée de 10 à 20 centimes le litre. La demande aux pompes à essence transfrontalières avec la France aurait augmenté de 15 à 20% ces derniers jours, sans toutefois créer de problèmes d'approvisionnement en Belgique, selon Belga.

"Nous avions anticipé nos livraisons"

Les actions menées ce week-end et les grèves françaises n'ont pas d'impact, pour le moment, sur la distribution en Belgique. "Nous ne sommes pas approvisionnés par les raffineries françaises, explique à Belga Tom Claerbout, porte-parole de TotalEnergies Belgique. "En fait, cela va même plutôt dans l'autre sens puisque nous envoyons du carburant dans les pompes situées dans le nord de la France." Même son de cloche du côté d' Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants.

"On l'a effectivement anticipée pour faire face à la grève mais aussi au blocage du dépôt de TotalEnergies à Feluy", explique Olivier Neirynck. "Des stocks ont été constitués. Tant que le conflit social se poursuit en France, on se tient prêts."

Ce lundi, il n'y avait pas d'amélioration en vue dans le bras de fer qui oppose les syndicats et les directions de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. La grève se poursuit. Faire le plein en France et dans les régions frontalières risque donc d'encore être compliqué en ce début de semaine. La Première ministre française Elisabeth Borne a promis une amélioration de la situation d'ici la fin de cette semaine.

