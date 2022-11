La moitié des trains circule mercredi matin.

La moitié des trains IC (qui relient les grandes villes belges), S (qui gravitent autour de cinq grandes villes) et L (omnibus) sur deux roulait mercredi matin, a confirmé la SNCB. Les trains P, qui renforcent habituellement le réseau aux heures de pointe, eux, circulent à peine.

Une grève de 48 heures, débutée mardi soir à 22h00 par les conducteurs de train du Syndicat autonome des conducteurs de train (SACT), a pris le relais d'une action lancée lundi soir en front commun syndical pour dénoncer le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructure Infrabel. Le service alternatif instauré mardi prévoyait un train sur quatre. Le service minimum de jeudi annonce quant à lui les mêmes modalités que ce mercredi, à savoir globalement la moitié des trains sur les rails. Toutefois, précise la SNCB, les scénarios journaliers restent sujets à des adaptations en cours de journée, en fonction du nombre d'employés participant à la grève. La société conseille donc aux usagers du rail de consulter le planificateur de voyages pour de plus amples informations.

