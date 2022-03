Cette cinquième génération du Sportage a été conçue pour et sur notre continent, dans le centre allemand de Kia. Et le modèle est produit en Slovaquie.

Ce SUV partage le squelette de son cousin, le Hyundai Tucson, mais l'habille d'une robe différente. A bord, l'ambiance est moderne avec une large dalle numérique qui comprend une instrumentation digitale de 12,3'' derrière le volant et un écran central de même dimension. Cet écran offre une excellente résolution et commande un système multimédia connecté très agréable à utiliser. Le Sportage est aussi parfaitement à jour en matière d'assistances à la conduite (caméra "anti-angle mort", parking télécommandé, etc.). Un bon point également pour la qualité de finition. On se sent bien à bord, y compris à l'arrière, où l'espace aux jambes est généreux et le dossier inclinable. Mais la place centrale reste étroite et ferme. Sous le capot, le choix est vaste: il y a des moteurs à essence (150 ch) et diesel (115 ou 136 ch), avec éventuellement une micro-hybridation 48V, qui n'apporte cependant pas grand-chose en consommation et dont la batterie mange 30 litres de coffre. Kia propose aussi un propulseur hybride "autorechargeable" (230 ch) et un plug-in (265 ch, autonomie électrique de 62 km, déductibilité fiscale de 100%). Une transmission intégrale est disponible selon les versions. L'essence d'entrée de gamme convainc déjà par sa douceur et sa souplesse. Et ce SUV sait se tenir en courbe, avec un train avant très rigoureux. L'amortissement est un brin ferme pour le segment mais jamais inconfortable. Globalement, ce Sportage (tout comme son cousin le Hyundai Tucson...) se hisse au niveau des références européennes du segment. Et il gagne ce petit supplément d'âme qui manquait jusqu'ici aux modèles coréens pour séduire les Européens. La démarche de l'avoir pensé dès la conception pour notre continent a porté ses fruits. Et si le tarif a encore augmenté, le rapport prix/qualité/équipement reste intéressant.