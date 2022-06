Le service de livraison allemand Gorillas confirme son retrait de Belgique, avec pour conséquence que 240 coursiers à Anvers et Bruxelles perdent leur emploi, indique l'ABVV, pendant flamand de la FGTB.

La direction a convenu avec les syndicats un "plan social minimal", selon Yvan De Jonge, de l'ABVV Horval. Le personnel sera payé jusqu'à la fin du mois et recevra une petite prime en plus. La direction ajoute qu'une partie de son personnel de bureau sera reprise par la plateforme de livraison d'alimentation bio et locale Efarmz. Les entrepôts belges fermeront à partir de samedi, indique par écrit l'entreprise.