Google octroie plus d'un million d'euros à deux organisations basées en Belgique

Deux ONG basées en Belgique et luttant contre la diffusion de messages haineux se sont vu octroyer plus d'un million d'euros au total par Google. ERGO Network et Mobile School figurent ainsi parmi 29 projets européens soutenus par le géant de l'internet.

Matt Brittin, le patron de Google en Europe, Afrique et au Moyen-Orient (archives) © isopix