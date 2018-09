Google fête ses 20 ans: retour en 15 dates sur cette success-story

Il y a 20 ans, Larry Page et Sergey Brin ont changé la vie de milliards de personnes. En 1998, ils lançaient Google avec un capital de départ de 1 million de dollars. Ce qui n'était à ses débuts qu'un modeste moteur de recherche est devenu aujourd'hui un conglomérat qui génère un chiffre d'affaires de près de 110 milliards de dollars et pèse quelque 840 milliards de dollars. Quoi que vous fassiez, les services de Google ne sont jamais loin et restent gratuits. La fin de la croissance n'est pas pour demain. En effet, Alphabet, le holding qui chapeaute l'ensemble des activités, travaille à des voitures autonomes et songe même à nous rendre immortels !

...