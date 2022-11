Le constructeur automobile français Renault et le géant américain de l'internet Google vont étendre leur collaboration. Cela devrait permettre la mise en place de nouveaux services à la demande et de mises à jour continues pour les véhicules, indiquent les deux entreprises mardi.

Concrètement, Renault va accélérer sa progression dans le cloud pour perfectionner ses voitures à l'aide de la technologie et de l'intelligence artificielle. Cela permettra aux véhicules d'être mis à jour continuellement et d'intégrer davantage d'applications. Le constructeur français pourra, de la sorte, limiter les coûts de développement et améliorer l'efficacité de ses appareils avec plus de flexibilité et de rapidité dans l'innovation.

Grâce à cette collaboration, Renault sera en mesure de prédire avec plus de précision les moments où un véhicule aura besoin d'un entretien. "Nous voulons faire de la voiture un objet intelligent auto-apprenant qui peut recevoir des mises à jour comme un smartphone", explique Luca de Meo, le patron de Renault. Les gadgets numériques devraient générer des revenus supplémentaires.

Les constructeurs automobiles tentent de rattraper Tesla, le fabricant de voitures électriques, qui fournit depuis un certain temps déjà des mises à jour logicielles automatiques à distance pour ses véhicules.

