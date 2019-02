Google devrait installer un centre de données à Farciennes, le 2e en Belgique

Déjà présent à Saint-Ghislain (Hainaut) par le biais d'un "data center" opérationnel depuis 2009, et qui est en cours d'agrandissement, Google prévoit de s'installer sur le site de l'Écopôle au nord-est de Charleroi. Ce nouveau parc d'activités économiques se situe sur trois communes et deux provinces: Farciennes, Aiseau-Presles (Hainaut) et Sambreville (Namur). Il est difficile de connaître l'espace dont l'entreprise américaine aura besoin. En 2007, après avoir annoncé l'installation d'un site à Saint-Ghislain, il aura fallu attendre près de trois ans pour l'inauguration du bâtiment. Dans un premier temps, 120 personnes avaient été engagées mais la construction avait occupé 3.000 personnes et plusieurs dizaines d'entreprises de la région, selon La Libre.