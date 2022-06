Wikimedia Foundation, l'organisation qui héberge l'encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia, a annoncé que Google et la bibliothèque numérique Internet Archive étaient les premiers clients d'un nouveau service pour les professionnels.

Lancé en octobre 2021, Wikimedia Enterprise propose aux sociétés et aux organisations qui utilisent et distribuent à large échelle le contenu de la Wikimedia Foundation, dont Wikipédia, Wikitionnaire ou Wikibooks, un accès rapide et perfectionné à sa base de données.

Ce service ne concerne pas le grand public pour qui l'accès à l'encyclopédie et les autres projets de la Wikimedia Foundation reste libre et gratuit.

"Wikimedia Enterprise est conçu pour répondre à divers besoins en matière de réutilisation de contenus et de traçabilité et nos deux premiers clients en sont de bons exemples", a déclaré mardi dans un communiqué Lane Becker, responsable des revenus à la Wikimedia Foundation.

"Google et Internet Archive exploitent, de façon très différente, le contenu de Wikimedia que ce soit pour alimenter une partie des résultats d'affichage ou pour préserver des citations sur Wikipédia", a ajouté M. Becker.

Grâce à son outil Knowledge Graph, lancé en 2012, Google fournit à ses utilisateurs des informations clefs sur leurs requêtes, qui apparaissent directement dans le moteur de recherche afin que l'internaute n'ait pas nécessairement à naviguer vers une autre page internet.

Les informations sont souvent issues de Wikipédia, mais leur origine n'est pas toujours mentionnée, ce qui a valu à Google des critiques de la part de la Wikimedia Foundation et d'autres acteurs.

Jusqu'à l'annonce du partenariat avec l'hébergeur de Wikipédia, Google contribuait au financement de l'encyclopédie essentiellement sous la forme de donations.

