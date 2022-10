Le réseau social de Donald Trump, Truth Social, peut désormais être téléchargé sur le Google Play Store, alors que le géant de l'internet l'avait refusé cet été, jugeant la modération des contenus insuffisante sur la plateforme de l'ancien président américain.

Google a indiqué à l'AFP mercredi que Truth Social avait finalement accepté de mettre à jour son application pour s'assurer que son règlement sur le retrait des messages d'incitation à la violence soit appliqué.

Pour être distribués sur la boutique d'applications mobiles de Google, les programmes "doivent se conformer avec notre règlement pour les éditeurs, y compris l'obligation de modérer de façon effective les contenus publiés par des tiers et de retirer les messages répréhensibles comme ceux qui incitent à la violence", a rappelé un porte-parole.

Google avait refusé d'accueillir la plateforme sur son Play Store en août, considérant la modération des contenus comme "insuffisante".

Lancé fin février, Truth Social se veut une alternative aux grands réseaux sociaux, Twitter en particulier, dont Donald Trump est suspendu depuis début janvier 2021, avec la liberté d'expression pour leitmotiv et une modération minimale des contenus.

"Cela a été un plaisir de travailler avec Google et nous sommes ravis qu'ils nous aient aidés à enfin apporter Truth Social à tous les Américains, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent", a réagi Shannon Devine de MZ Group, qui gère les relations publiques de Trump Media and Technology Group (TMTG), la maison mère de Truth Social.

"C'est une étape majeure dans notre mission pour rétablir la liberté d'expression en ligne", a-t-elle ajouté dans un courriel à l'AFP.

TMTG s'était déjà félicitée la semaine dernière de l'admission de truth Social sur le magasin d'application de Samsung aux Etats-Unis, le Galaxy Store.

