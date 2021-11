Google a choisi l'Ecopole près de Charleroi, situé à cheval sur Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville, pour installer son nouveau data center, rapportent mardi Sudinfo, L'Echo et De Tijd.

Il y a un peu plus d'un mois, Google a signé un accord avec Igretec pour l'acquisition d'une parcelle d'environ 53 hectares pour y construire son 6e data center sur le sol belge. Cela porterait l'investissement du géant américain en Belgique jusqu'à 2,8 milliards d'euros depuis 2009.

En se basant sur l'exemple saint-ghislainois, ce data center pourrait générer 300 emplois directs et 600 à 900 emplois indirects et induits. Il s'agit là de création d'emplois et non issus de délocalisation.

La vente entérinée devrait être annoncée par Google dans les heures ou jours qui viennent.

Contactés par L'Echo, Google et Igretec ont cependant refusé de commenter l'information. Les autorités farciennoises, contactées par Sudinfo, se sont aussi refusées à tout commentaire.

Lire aussi: Google lâche du lest sur les commissions

Il y a un peu plus d'un mois, Google a signé un accord avec Igretec pour l'acquisition d'une parcelle d'environ 53 hectares pour y construire son 6e data center sur le sol belge. Cela porterait l'investissement du géant américain en Belgique jusqu'à 2,8 milliards d'euros depuis 2009. En se basant sur l'exemple saint-ghislainois, ce data center pourrait générer 300 emplois directs et 600 à 900 emplois indirects et induits. Il s'agit là de création d'emplois et non issus de délocalisation. La vente entérinée devrait être annoncée par Google dans les heures ou jours qui viennent. Contactés par L'Echo, Google et Igretec ont cependant refusé de commenter l'information. Les autorités farciennoises, contactées par Sudinfo, se sont aussi refusées à tout commentaire.