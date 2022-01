En février, les magasins Carrefour accueilleront de tout nouveaux produits wallons. Commercialisés sous la marque Youpea, les premiers burgers locaux d'origine 100% végétale feront en effet leur apparition en rayon, conçus par la société tournaisienne Go4Plant.

De prime abord, cela pourrait ressembler à un énième gadget marketing, mais le partenariat public-privé qui sous-tend l'initiative démontre le contraire. Pour développer de nouvelles filières agricoles durables en Wallonie, deux invests publics - la SRIW et la Sogepa - ont pris une participation minoritaire (49 %) dans le capital de la jeune société Go4Plant fondée par deux acteurs privés de l'agroalimentaire belge : Vlevia et Cosucra, respectivement actifs dans les secteurs de la viande et des protéines végétales.

"Aujourd'hui, il y a une demande très forte pour l'alimentation végétarienne et nous voulons montrer que l'on peut répondre à cette demande avec des ingrédients et des compétences issues de notre région, explique Eric Bosly, CEO de Go4Plant et futur CEO de Cosucra. Nos produits tels que les burgers végétaux combinent l'esprit durable de notre démarche - l'empreinte C0 2 est moindre par rapport à la viande - avec des produits qui sont bons pour la santé."

Pour mener à bien la première phase de ce projet stratégique, les actionnaires privés et publics de Go4Plant vont investir 5 millions dans l'entreprise d'ici 2026 et créer une vingtaine d'emplois directs.

