Arval, le leader belge de la voiture de société, et AG Insurance lancent Go4Lease, une formule de leasing privé pour les particuliers qui sera toutefois aussi accessible aux indépendants et PME.

Si le recours au leasing est évidemment monnaie courante pour la flotte des entreprises, son usage ne décolle pas vraiment du côté des particuliers: seulement une vingtaine de milliers de contrats en 2021, dans une activité qui connaît toutefois un début de frémissement. Pour doper le secteur et offrir de la sécurité d'esprit aux acheteurs dans un marché incertain lié à l'avènement de l'électrique et à l'interdiction progressive des véhicules diesel et essence, Arval, le leader belge de la voiture de société, et AG Insurance lancent Go4Lease, une formule de leasing privé pour les particuliers qui sera toutefois aussi accessible aux indépendants et PME. Une formule location et assurance avec frais d'entretien et pneus hiver inclus.