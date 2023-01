Après Camaïeu, une autre enseigne reprise par HPB (la branche distribution du Bordelais Michel Ohayon), est au bord du gouffre: Go Sport, qui compte 85 magasins et 2.160 salariés en France.

L'entreprise vient d'être sortie du giron d'HPB et placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble. La justice craint une situation à la Camaïeu et entend préserver l'emploi autant que faire se peut. Le tribunal cherche aujourd'hui un ou plusieurs repreneurs pour un groupe qu'il a délesté de ses dettes et va sans doute annuler la reprise de Gap par Go Sport pour 36 millions d'euros. Signalons encore qu'une quarantaine de magasins Go Sport sont des franchisés qui pourraient s'orienter vers d'autres partenaires en cas d'échec de la reprise.

